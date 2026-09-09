Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya Başbakanı Merz, göçmenlerin geri gönderilmesini isteyen AfD'ye karşı çıktı

        Almanya Başbakanı Merz, göçmenlerin geri gönderilmesini isteyen AfD'ye karşı çıktı

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) göçmenleri ülkeden geri gönderme söylemlerine sert şekilde karşı çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 14:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Merz AfD'ye karşı çıktı

        Başbakan Merz, Federal Meclisteki bütçe görüşmeleri çerçevesinde konuşma yaptı.

        Almanya'da çalışan göçmen kökenlilerin AfD'nin "geri göç" söylemi nedeniyle ülkeyi yeniden terk etmek zorunda kalması durumunda yaşanacak sıkıntılara işaret eden Merz, bu tür söylemlere karşı çıktı.

        Merz, "O zaman Almanya'da zanaat sektörü artık çalışamaz. Tek bir huzurevi ve tek bir hastane bile çalışamaz, Tek bir restoran bile işletilemez. İşte bu, geri göç politikalarınızın sonucu olacaktır." dedi.

        REKLAM

        Göçmen kökenli milyonlarca insanın zanaat sektöründe çalıştığını belirten Merz, bu sektördeki her 6 çalışandan 1'inin yabancı pasaporta sahip olduğuna dikkati çekti.

        AfD'nin sığınma başvurusu reddedilen 1 milyondan fazla kişinin sınır dışı edilmesi talebine atıfta bulunan Merz, "Geri göç gerçeğe dönüşürse, bu zanaat, ten rengi ve köken temelinde yapılan etnik temizlikten başka bir şey değildir." diye konuştu.

        Merz, Almanya'da çalışan ve refah seviyesine katkıda bulunanlarla kalıcı ikamet izni olmayan ve ülkeyi terk etmek zorunda kalanları titizlikle birbirinden ayırdıklarını belirtti.

        REKLAM

        AFD 1 MİLYON KİŞİNİN SINIR DIŞI EDİLMESİNİ TALEP EDİYOR

        AfD Eş Başkanı Alice Weidel de Federal Meclisteki konuşmasında, partinin Saksonya-Anhalt eyaletindeki zaferinin seçmenlerin taleplerini desteklediğini gösterdiğini söyledi.

        Meclisteki hararetli tartışmada Weidel, "Göç krizinin sona erdiğini ilan ediyorsunuz. Oysa her yıl yüz binlerce göçmen, çoğu Müslüman kabile kültürlerinden gelenler olmak üzere ülkeye giriyor." şeklinde konuştu.

        Weidel, "Almanya'da sığınma başvuruları birden fazla kez reddedilmiş 1 milyondan fazla mülteci yaşıyor. Bu insanlar hala bu ülkede ne arıyor? Sınır dışı edilmeleri gerekiyor." dedi.

        REKLAM

        Ayrıca, cinsel ve şiddet içeren suçlar, bıçaklı saldırılar ve kamusal alanlardaki kargaşayı örnek gösteren Weidel, kitlesel göçün sokakları daha güvensiz hale getirdiğini ve suç oranını artırdığını iddia etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #almanya
        #afd
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karı koca çiftin cansız bedeni bulunmuştu... Yangın değil vahşet!
        Karı koca çiftin cansız bedeni bulunmuştu... Yangın değil vahşet!
        Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı
        Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı
        Şanlıurfa'da korkunç kaza! 4 can kaybı var!
        Şanlıurfa'da korkunç kaza! 4 can kaybı var!
        Adana Kozan'da başladı... İki ilçeye daha sıçradı!
        Adana Kozan'da başladı... İki ilçeye daha sıçradı!
        Kara Haydar ile fenomen eşinin 10 yıl önceki dava dosyası ortaya çıktı!
        Kara Haydar ile fenomen eşinin 10 yıl önceki dava dosyası ortaya çıktı!
        Ali Haydar Kurum gözaltına alındı
        Ali Haydar Kurum gözaltına alındı
        Galatasaray, Devler Ligi'nde sahneyi açıyor!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde sahneyi açıyor!
        Milli antrenörün katilinden savunma: "Bıçak kendisine saplandı"
        Milli antrenörün katilinden savunma: "Bıçak kendisine saplandı"
        Kütletme can aldı! "İhmal değil, cinayet"
        Kütletme can aldı! "İhmal değil, cinayet"
        "Çok korktuk"
        "Çok korktuk"
        'Sevdan Bir Ateş'te kim kimdir?
        'Sevdan Bir Ateş'te kim kimdir?
        Trump'tan AfD'ye: Çok büyük bir başarı elde etti
        Trump'tan AfD'ye: Çok büyük bir başarı elde etti
        Ünlü isimlerden gönderme
        Ünlü isimlerden gönderme
        Ayşe'yi katledip bavula koymuştu... Cani için karar günü!
        Ayşe'yi katledip bavula koymuştu... Cani için karar günü!
        Kartal'dan 10 numara kararı!
        Kartal'dan 10 numara kararı!
        Doğal aşınmalar sonucu şekillendi! Arizona değil Kağızman
        Doğal aşınmalar sonucu şekillendi! Arizona değil Kağızman
        Haritalarda 'Afrika' devrimi
        Haritalarda 'Afrika' devrimi
        Ünlü oyuncuyu sinirlendiren istek
        Ünlü oyuncuyu sinirlendiren istek
        Almanya'da AfD karşıtı protestolar büyüyor
        Almanya'da AfD karşıtı protestolar büyüyor
        1980'ler Akımı'nı analiz etti
        1980'ler Akımı'nı analiz etti