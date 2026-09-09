Almanya Başbakanı Merz, göçmenlerin geri gönderilmesini isteyen AfD'ye karşı çıktı

Başbakan Merz, Federal Meclisteki bütçe görüşmeleri çerçevesinde konuşma yaptı.

Almanya'da çalışan göçmen kökenlilerin AfD'nin "geri göç" söylemi nedeniyle ülkeyi yeniden terk etmek zorunda kalması durumunda yaşanacak sıkıntılara işaret eden Merz, bu tür söylemlere karşı çıktı.

Merz, "O zaman Almanya'da zanaat sektörü artık çalışamaz. Tek bir huzurevi ve tek bir hastane bile çalışamaz, Tek bir restoran bile işletilemez. İşte bu, geri göç politikalarınızın sonucu olacaktır." dedi.

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Göçmen kökenli milyonlarca insanın zanaat sektöründe çalıştığını belirten Merz, bu sektördeki her 6 çalışandan 1'inin yabancı pasaporta sahip olduğuna dikkati çekti.

AfD'nin sığınma başvurusu reddedilen 1 milyondan fazla kişinin sınır dışı edilmesi talebine atıfta bulunan Merz, "Geri göç gerçeğe dönüşürse, bu zanaat, ten rengi ve köken temelinde yapılan etnik temizlikten başka bir şey değildir." diye konuştu.

Merz, Almanya'da çalışan ve refah seviyesine katkıda bulunanlarla kalıcı ikamet izni olmayan ve ülkeyi terk etmek zorunda kalanları titizlikle birbirinden ayırdıklarını belirtti.

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AFD 1 MİLYON KİŞİNİN SINIR DIŞI EDİLMESİNİ TALEP EDİYOR

AfD Eş Başkanı Alice Weidel de Federal Meclisteki konuşmasında, partinin Saksonya-Anhalt eyaletindeki zaferinin seçmenlerin taleplerini desteklediğini gösterdiğini söyledi.

Meclisteki hararetli tartışmada Weidel, "Göç krizinin sona erdiğini ilan ediyorsunuz. Oysa her yıl yüz binlerce göçmen, çoğu Müslüman kabile kültürlerinden gelenler olmak üzere ülkeye giriyor." şeklinde konuştu.

Weidel, "Almanya'da sığınma başvuruları birden fazla kez reddedilmiş 1 milyondan fazla mülteci yaşıyor. Bu insanlar hala bu ülkede ne arıyor? Sınır dışı edilmeleri gerekiyor." dedi.

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Ayrıca, cinsel ve şiddet içeren suçlar, bıçaklı saldırılar ve kamusal alanlardaki kargaşayı örnek gösteren Weidel, kitlesel göçün sokakları daha güvensiz hale getirdiğini ve suç oranını artırdığını iddia etti.