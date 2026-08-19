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        Haberler Dünya Almanya Başbakanı'ndan İsrailli bakana kınama

        Almanya Başbakanı'ndan İsrailli bakana kınama

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in insanlık dışı ve uluslararası hukuka aykırı çağrılarını şiddetle kınadığı ve bunları kabul edilemez bulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 20:08 Güncelleme:
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        Almanya'dan İsrailli bakana kınama

        Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "Gazze'ye her gece 30-40 saldırı düzenlenmesi" gerektiği açıklamasını değerlendirdi.

        Hille, "Başbakan Merz, Ben-Gvir'in insanlık dışı ve uluslararası hukuka aykırı çağrılarını şiddetle kınıyor. Bunlar kabul edilemez." dedi.

        Son Avrupa Konseyi toplantısında, insan onuruna ve uluslararası hukuka aykırı eylemler çağrısında bulunan radikal politikacılara karşı hedefli önlemler hazırlanması yönünde bir karar alındığına işaret eden Hille, dışişleri bakanlarının Gymnich toplantısında bu konuyu ele alacaklarını kaydetti.

        İsrail hükümetinin Batı Şeria’da attığı son adımların Başbakan Merz tarafından büyük endişeyle takip edildiğini aktaran Hille, bu endişenin defalarca dile getirildiğini belirtti.

        Sebastian Hille, Merz'in mesajının, "Batı Şeria’da başka hiçbir ilhak adımı atılmamalıdır. Ne resmi adımlar ne de etkileri giderek daha açık bir şekilde ilhakla sonuçlanan siyasi, imari veya diğer önlemler. Bunlar iki devletli çözüme engel teşkil etmektedir." olduğunu ifade etti.

        Hille, Başbakan Merz'in talebinin işgalci İsrail'in Filistinlilere insanca davranması, mülklerini koruması ve kamu hizmetleri ile insani yardım sağlaması olduğunu sözlerine ekledi.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #almanya
        #israil
        #kınama
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