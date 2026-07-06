İran Ordu Sözcüsü: Ateşkes sürecinde savaş kapasitemizi geliştirdik

İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, ABD ile varılan ateşkes sürecini hedef bankalarını güncellemek, kapasitelerini güçlendirmek için değerlendirdiklerini ve herhangi bir saldırıya daha "ezici" karşılık vereceklerini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İran Ordusu Sözcüsü Ekreminiya ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında hayatını kaybeden eski İran lideri Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze töreni sırasında basına açıklama yaptı.

Ekreminiya, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail'in tehditlerinin sorulması üzerine, "Tamamen hazır olduğumuzu birçok kez açıkladık. Ateşkes fırsatını savaş kabiliyetimizi geliştirmek, hedef bankamızı güncellemek için kullandık ve düşman bir saldırı başlatırsa, geçmiştekinden daha ezici ve pişman edici bir karşılık alacaktır." ifadesini kullandı.