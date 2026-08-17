Azerbaycan'dan 3 Rusya vatandaşı hakkında gıyabi tutuklama kararı

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rusya vatandaşı gazeteci ve "Moskva 24" televizyon kanalı sunucusu İvan Knyazev, siyasi danışman ve medya uzmanı olarak tanınan Semyon Uralov ile televizyon gazetecisi ve Rusya Ulaştırma Bakanı danışmanı Aleksey Çadayev'in 14 Temmuz 2026'da YouTube'daki "Semyon Uralov" kanalında yayımlanan programda Azerbaycan'a karşı şiddet kullanılmasına, ülkenin anayasal düzeninin zorla değiştirilmesine ve toprak bütünlüğünün parçalanmasına yönelik çağrılarda bulunduklarının tespit edildiği bildirildi.

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Açıklamada, söz konusu kişilerin 13 Ağustos'ta yayımlanan programda da Azerbaycan'a karşı şiddet kullanılmasını, bazı kişilerin fiziksel olarak yok edilmesini ve hedef alınmasını savunan ifadeler kullandıkları, bu nedenle terörizme açık çağrılarda bulunduklarına dair ciddi şüphe oluştuğu kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, Uralov, Knyazev ve Çadayev'in Azerbaycan dışında bulunmaları nedeniyle haklarında arama kararı çıkarıldığı ve terörizme açık çağrı, devlet aleyhine açık çağrılar ile milli nefret ve düşmanlığın körüklenmesi suçlarıyla mahkemece gıyabi tutuklama kararı alındığı belirtildi.

Söz konusu kişilerin partner devletlerin topraklarında tespit edilerek yakalanmaları ve Azerbaycan'a teslim edilmeleri amacıyla ilgili kurumlara başvurular yapıldığını, Interpol kanalları üzerinden uluslararası aranmalarının sağlanması için de gerekli çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi.

*Fotoğraf: AA, temsilidir