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        Haberler Dünya Bakan Fidan'dan BAE'ye ziyaret

        Bakan Fidan'dan BAE'ye ziyaret

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 23:36 Güncelleme:
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        Bakan Fidan'dan BAE'ye ziyaret

        Bakan Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, New York'ta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu çerçevesindeki etkinliklerin hemen ardından BAE'yi ziyaret ettiğini bildirdi.

        Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından kabul edildiğini belirten Fidan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayid Al Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid Al Nahyan ile de görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

        Bakan Fidan, görüşmelere ilişkin şunları kaydetti:

        "Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ele almak ve bölgemizin karşı karşıya bulunduğu sorunları değerlendirmek bakımından son derece verimli bir ziyaret oldu. Türkiye olarak, bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgemizin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

        *Haberde, arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #Bakan Fidan
        #BAE
        #ziyaret
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