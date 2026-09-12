Bakan Fidan ile İranlı mevkidaşı Arakçi arasında Hürmüz Boğazı ve bölgesel gelişmeler ele alındı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı'na ilişkin temaslar, müzakere süreci ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar değerlendirildi
Giriş: 12 Eylül 2026 - 22:54 Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, Hürmüz Boğazı’na ilişkin yürütülen temaslar, müzakere süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Görüşmede ayrıca Suudi Arabistan’a yönelik gerçekleştirilen saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Bakan Fidan ile Arakçi’nin, bölgedeki son gelişmeler ve diplomatik çözüm yolları kapsamında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
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