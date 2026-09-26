Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.
Giriş: 26 Eylül 2026 - 21:35 Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü.
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