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        Haberler Dünya Avrupa Berlin'de araçlı saldırının zanlısı Abdul Balloutun polis tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi

        Berlin'de araçlı saldırının zanlısı Abdul Balloutun polis tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi

        Almanya'nın başkenti Berlin'de LGBT yürüyüşü güzergahı yakınlarında gerçekleştirilen araçlı saldırının zanlısı Abdul Ballout'un polis tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi. Öte yandan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, saldırının amacının toplumu bölmek olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 22:07 Güncelleme:
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        Berlin saldırganı öldürüldü

        Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, Spandau ilçesindeki bir hobi bahçesinde saklandığı tespit edilen Abdul Ballout'un yakalanması için operasyon düzenlendi.

        Ballout, polise bıçakla saldırmak isterken Özel Operasyon Timi (SEK) tarafından etkisiz hale getirildi.

        Ağır yaralanan Ballout, yapılan müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

        Berlin'de dün LGBT yürüyüşünün yapıldığı alanın yakınında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 29 kişi yaralanmıştı.

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        ALMANYA BAŞBAKANI MERZ: AMACI TOPLUMU BÖLMEK

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de LGBT yürüyüşü güzergahı yakınlarında gerçekleştirilen araçlı saldırının amacının toplumu bölmek olduğunu söyledi.

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        Merz Berlin'de yaptığı açıklamada, "Saldırının amacı toplumumuzu bölmek. Elimizdeki en değerli şeyi, yani açık görüşlülüğümüzü ve özgürlüğümüzü elimizden almak istiyorlar." diye konuştu.

        Olayın daha ağır sonuçlar doğurmasının güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi sayesinde önlenmiş olabileceğini belirten Merz, emniyet güçlerine "örnek niteliğindeki müdahaleleri" dolayısıyla teşekkür etti.

        Berlin dahil Almanya genelinde LGBT etkinliklerine katılanlara seslenen Merz, "Kendinizi sindirmelerine izin vermeyin." çağrısında bulundu.

        Merz, saldırganların en kısa sürede yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini belirterek, olayın ardından tedbirlerin değerlendirileceğini ve gerekli kararların "sağduyulu ancak kararlı" şekilde alınacağını vurguladı.

        Aşırılıkçıların Alman toplumunda yeri olmadığını anlatan Merz, siyasi görüş ayrılıklarının ötesinde teröre karşı ortak duruş sergilenmesi gerektiğini kaydetti.

        Merz, "Terörün ve özgürlüğümüze yönelik bu zehrin toplumumuzda daha fazla yayılmasına izin vermeyeceğiz. Yaşamımızın özgürlüğünü, açıklığını ve hoşgörüsünü elimizden gelen her şeyle savunacağız ve bunu birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Berlin'de dün LGBT yürüyüşünün yapıldığı alanın yakınında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 16 kişi yaralanmıştı.

        Polis halen aranan 21 yaşındaki zanlı Abdul B.'nin yakalanması için halktan destek istemişti.

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