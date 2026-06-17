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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Görüşmede büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 17:23 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Booyu kabul etti. Büyükelçi Sukjong Boo, Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

        Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden Büyükelçi Sukjong Boo, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini de kabul etti.

        Görüşmede, Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq, AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav ve Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Merzuk Salman Al Şabo da Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

        Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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