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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakanı Spajic'i kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakanı Spajic'i kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Karadağ Başbakanı Spajic ile Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 12:57 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i kabul etti.

        Cumhurbaşkan Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelen Karadağ Başbakanı Spajic ile görüştü.

        Kabulde Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran eşlik etti.

        SLOVAKYA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

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