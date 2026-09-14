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        Haberler Dünya Diplomasi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam temaslarında birlik ve bütünlük mesajı verdi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam temaslarında birlik ve bütünlük mesajı verdi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, Şam yönetimiyle ülkenin birlik ve bütünlüğünün korunması, halkın huzur ve refaha kavuşması konularında ortak iradenin teyit edildiğini belirtti. Fidan, Türkiye'nin Suriye'nin istikrarlı ve müreffeh bir ülke olması sürecine destek vermeyi sürdüreceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 18:59 Güncelleme:
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        'Suriye'nin yanında olmaya devam edeceğiz'

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’ye gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretin ardından sosyal medya hesabından temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Fidan, bölgenin kritik bir dönemden geçtiği süreçte gerçekleştirilen ziyarette, Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildiğini, Dışişleri Bakanı Şeybani ve İçişleri Bakanı Hattab ile görüşmeler yaptığını aktardı.

        Görüşmelerde Suriye’nin birlik ve bütünlüğünün korunması ile Suriye halkının hak ettiği huzur ve refaha kavuşması yönündeki ortak iradenin bir kez daha teyit edildiğini belirten Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şam’a gerçekleştireceği ziyaretin de ele alındığını ifade etti.

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        SURİYE TÜRKMENLERİYLE GÖRÜŞTÜ

        Şam’daki temaslarının ikinci gününde Türkmenlerle bir araya geldiğini belirten Fidan, Türkmenlerin Suriye’nin asli unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

        Fidan, Türkmenlerin Baas rejimine karşı verilen mücadelede önemli bir rol üstlendiğini belirterek, Suriye’nin istikrarlı ve müreffeh bir ülkeye dönüşmesine de büyük katkı sunduklarını kaydetti.

        TARİHİ MEKANLARI ZİYARET ETTİ

        Dışişleri Bakanı Fidan, Şam’da ortak tarihin önemli miraslarından olan İbnü’l-Arabi, Mevlana Halid-i Bağdadi ve Selahaddin Eyyubi’nin türbelerini, Türk Hava Şehitliği’ni ve Süleymaniye Külliyesi’ni yıllar sonra yeniden ziyaret etme fırsatı bulduklarını açıkladı.

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        İki günlük ziyaret boyunca Şam sokaklarının daha huzurlu ve canlı hâle gelmekte olduğunu gözlemlediklerini belirten Fidan, Suriye halkının kendi iradesiyle tüm toplumsal kesimleri kapsayan, güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir ülke inşa etme çabasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        Fidan, “Bu süreçte Suriye’nin yanında olmayı sürdüreceğiz” mesajını verdi.

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        #hakan fidan
        #Fidan Suriye
        #haberler
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