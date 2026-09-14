Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının "mesnetsiz açıklamalarını" reddetti
Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının, "Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını" reddetti.
Giriş: 14 Eylül 2026 - 17:01 Güncelleme:
Bakanlık, Yunanistan'da bugün yapılan açıklamalar hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Bu vesileyle, Yunanistan'ın o dönemde Anadolu'da sivil halka karşı "toplu katliamlar ve yıkımlar" gerçekleştirdiği hatırlatılan açıklamada, "Söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz." ifadesine yer verildi.
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