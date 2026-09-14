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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının "mesnetsiz açıklamalarını" reddetti

        Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının "mesnetsiz açıklamalarını" reddetti

        Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının, "Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını" reddetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 17:01 Güncelleme:
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        Dışişleri: Yunanistan'ı ciddiyete davet ediyoruz

        Bakanlık, Yunanistan'da bugün yapılan açıklamalar hakkında yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Bu vesileyle, Yunanistan'ın o dönemde Anadolu'da sivil halka karşı "toplu katliamlar ve yıkımlar" gerçekleştirdiği hatırlatılan açıklamada, "Söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz." ifadesine yer verildi.

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        #dışişleri
        #yunanistan
        #haberler
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