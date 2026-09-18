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        Haberler Dünya Amerika F-35 parçaları Çin'e mi gönderildi?

        F-35 parçaları Çin'e mi gönderildi?

        Avustralya'dan ABD'ye tamir için gönderilen F-35 savaş uçaklarına ait parçaların beklenmedik şekilde Hong Kong'a yönlendirildiği ve Kongrenin, hassas teknolojinin Çin'in eline geçtiği şüphesiyle soruşturma başlattığı iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 20:37 Güncelleme:
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        F-35 parçaları Çin'e mi gönderildi?

        Politico internet sitesinin haberine göre, F-35 savaş uçağı parçalarının bu yaz ülkeler arası taşınması sırasında bir aksama meydana geldi.

        Konuyla ilgili bilgi sahibi üç kaynak, haber sitesine yaptıkları açıklamada, uçaklara ait parçaların tamir edilmeleri amacıyla Avustralya'dan aracı firmayla ABD'ye gönderildiğini ancak yolda nedeni bilinmeyen şekilde Hong Kong'a yönlendirildiğini ileri sürdü.

        İsimleri açıklanmayan kaynaklar, şu an nerede oldukları tam olarak bilinmeyen parçalar arasında gizli teknolojiye sahip bir kokpit kanopisinin yer aldığını iddia etti.

        Kaynaklar, olayın ardından ABD Kongresinin, savaş uçağı sisteminin kritik bileşenlerinin Çin'in erişimine geçmiş olabileceği şüphesiyle soruşturma başlattığını öne sürdü.

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        ABD Savunma Bakanlığının F-35 Ortak Program Ofisi, yaptığı açıklamada, "kullanılamaz durumdaki F-35 Lightning II bileşenlerinin sevkiyatıyla ilgili bir sorunun farkında olduklarını" kaydetti.

        Açıklamada, bu bileşenleri geri getirmek, olayı soruşturmak ve gelecekte benzer olayların yaşanmasını önlemek için tedbirler almak üzere "ABD yetkilileri ve sektör ortaklarıyla çalışıldığı" bilgisi verildi.

        F-35 savaş uçaklarını üreten ABD'li Lockheed Martin firması da açıklamasında, sevkiyatların durumuna ilişkin bilgileri güvenlik nedeniyle paylaşamayacağını ancak her sevkiyatın azami özen ve güvenlik önlemleriyle yürütüldüğünü kaydetti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #çin
        #f 35
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