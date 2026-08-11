Filistin Devlet Başkanı Abbas, 11-13 Ağustos tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirdi
Giriş: 11 Ağustos 2026 - 14:16 Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 11-13 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 11-13 Ağustos 2026 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında 12 Ağustos Çarşamba günü yapılacak görüşmelerde, Filistin'deki son gelişmeler, ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır."
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