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        Flört uygulaması, NATO'da alarm yarattı

        İngiltere'deki NATO Müttefik Deniz Komutanlığının (MARCOM) bulunduğu Northwood Üssü'nde görevli bir İspanyol subayın, flört uygulamasından tanıştığı bir kadınla ilişkisinin, kadının Rusya adına casusluk yapıp yapmadığı konusunda güvenlik endişeleri oluşturmasının ardından üsteki görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 19:34 Güncelleme:
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        Flört uygulaması, NATO'da alarm yarattı

        The Telegraph'ın haberine göre, İngiltere'deki MARCOM'un bulunduğu Northwood Üssü'nde görevli üst düzey İspanyol bir subay, 2024 yılında İngiltere ve Polonya çifte vatandaşı Janina White ile bir flört uygulaması üzerinden ilişkiye başladı.

        Sovyetler Birliği doğumlu olduğu bilgisini paylaşan White ile ilişkisi ortaya çıkan subayın üsse giriş belgesi, White'ın Rusya adına casusluk yapıp yapmadığı konusunda güvenlik endişelerinin oluşması nedeniyle iptal edildi.

        Londra'da yaşayan 49 yaşındaki White ise casusluk suçlamasını reddederek, kökenleri nedeniyle yargılanmasının haksızlık olduğunu söyledi.

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        White, "Kesinlikle Rus ajanı değilim. En son kontrol ettiğimde değildim." derken, geçen ay Rusya'daki hasta babasını ziyareti sırasında Rus istihbaratı tarafından sorgulandığını anlattı.

        Rus istihbaratından Andrei isimli kişinin İspanyol bir subay hakkında sorular sorduğunu belirten White, erkek arkadaşının Rus gölge filosunu ve denizaltılarını takip ettiğini bildiğini ancak detayları konuşmasının yasak olduğunu anlattığını aktardı.

        İspanya'ya dönen subayın aktif bir görevde yer almadığını da dile getiren White, erkek arkadaşının Eylül 2025'te intihar girişiminde bulunduğunu kaydetti. White, "Donanma tarafından ihanete uğradığını hissediyordu. İspanyol devletinin onu koruması gerekiyordu. Ne hissettiğini anlayabiliyorum. Britanya da bana ihanet etti." dedi.

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        İddiaların odağındaki White'ın İspanyol subayla ilişkisi başlamadan kısa süre önce boşandığı, eski eşinin ise Başbakanlık Ofisi 10 Numara'yı da ziyaret eden bir belediye yöneticisi olduğu kaydedildi.

        İspanyol subayın White'ı Northwood'daki bir etkinliğe davet ettiği ve ziyaretçi kartıyla üssü gezdirdiği de mahkeme belgelerine yansıdı.

        Mahkemeye sunulan belgelerde, ilişkinin ortaya çıkmasının ardından 2025 yılında İspanyol makamlarınca subayın ulusal güvenlik izninin askıya alındığı belirtildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Nato
        #İngiltere
        #İspanya
        #rusya
        #flört uygulaması
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