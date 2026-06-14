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        Haberler Dünya Arnavutluk'ta turizm projesine karşı gösteriler sürüyor | Dış Haberler

        Arnavutluk'ta turizm projesine karşı gösteriler sürüyor

        Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesi karşıtı gösteriler, 14. gününde de devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 09:48 Güncelleme:
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        Başkentte, "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösteriye çoğu genç olan binlerce kişi katıldı.

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        Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda toplanan göstericiler, Zvernec'teki bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

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        Çeşitli pankartların ve dövizlerin taşındığı gösteride vatandaşlar, Arnavutluk bayraklarıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binasına yürüdü.

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        Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" yönündeki iddiaları reddetmişti

        Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

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        Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin, Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

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        30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

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        Kushner'le bağlantılı olduğu belirtilen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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