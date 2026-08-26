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        Haberler Dünya Pakistan'da yenidoğan ünitesinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti!

        Pakistan'da yenidoğan ünitesinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti!

        Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15 bebek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 11:50 Güncelleme:
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        Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15 bebek hayatını kaybetti.

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        Geo News kanalının haberine göre, başkent İslamabad'daki, Tıp Bilimleri Enstitüsünde (PIMS) bulunan yenidoğan ünitesinde klima kompresörünün patlamasının ardından yerel saatle 06.45'te yangın çıktı.

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        Yetkililer, yangın anında ünitede bulunan bebeklerden 1'inin kurtarıldığını, 15'inin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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        Kurtarma ekipleri, yangının söndürüldüğünü ve olay yerinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, yangının çıkış nedeninin incelenmesi amacıyla soruşturma komitesi kurulduğu belirtildi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #yangın
        #haberler
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