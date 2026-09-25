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        Haberler Dünya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'a gidiyor

        Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'a gidiyor

        Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Mekke İttifakı Toplantısı'na katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'a gidecek

        Kaynak
        anka
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 09:59 Güncelleme:
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        Genelkurmay Başkanı Suudi Arabistan'a gidecek
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Mekke Ortak Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a gideceğini bildirdi.

        MSB'den yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'a gidecek" denildi.

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