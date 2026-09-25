Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'a gidiyor
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Mekke İttifakı Toplantısı'na katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'a gidecek
Giriş: 25 Eylül 2026 - 09:59 Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Mekke Ortak Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a gideceğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'a gidecek" denildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ