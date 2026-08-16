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        Hamas, Kahire'ye gidecek

        Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye başkanlığındaki üst düzey heyetin, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi başta olmak üzere Filistin meselesine ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 03:17 Güncelleme:
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        Hamas, Kahire'ye gidecek

        Hamas'tan bir kaynak, AA'ya yaptığı açıklamada, "Hareket Başkanı Halil el-Hayye başkanlığındaki üst düzey bir heyet, Mısırlı yetkililerle görüşmeler yapmak üzere bu gece Kahire'ye ulaşacak." dedi.

        Ziyaretin, Hayye'nin Hamas'ın başkanlığını üstlenmesinin ardından Mısır'a yapacağı ilk ziyaret olduğunu belirten kaynak, heyetin Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Tümgeneral Hasan Reşad​​​​​​​ ile görüşeceğini aktardı.

        Kaynak, görüşmede başta Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesine yönelik görüşmeler olmak üzere Filistin meselesine ilişkin bir dizi konu ve gelişmenin ele alınacağını kaydetti.

        Heyette Hayye'nin yanı sıra Hamas Şura Konseyi Başkanı Muhammed Derviş, Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Batı Şeria sorumlusu Zaher Cabbarin ile Arap ve İslam İlişkileri Ofisi Sorumlusu Basim Naim'in de yer aldığı belirtildi.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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