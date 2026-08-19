Hamas'tan İsrail uyarısı

Hayye, yaptığı açıklamada, "İsrail'in salı gününden bu yana tırmandırdığı ve bugün Filistin polis teşkilatının üst düzey yöneticilerini hedef alarak sürdürdüğü saldırıları ve kasıtlı öldürmeleri" kınadı.

Bu saldırıların "İsrail'in saldırı politikasını sürdürdüğünü ve arabuluculuk çabalarını dikkate almadığını" gösterdiğini belirten Hayye, saldırıların devam etmesinin arabulucu ve garantörlere "büyük ve kritik bir sorumluluk" yüklediğini ifade etti.

Hamas lideri, arabulucu ve garantörlere İsrail'i saldırılarını durdurmaya zorlama ve ateşkes anlaşmasının çökmesini önlemek için harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinde bir polis noktasına düzenlediği hava saldırısında 9 Filistinli hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.