Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hizbullah: Çerçeve anlaşma yok hükmünde

        Hizbullah: Çerçeve anlaşma yok hükmünde

        Hizbullah lideri Naim Kasım, ABD arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında imzalanan çerçeve anlaşmasını "yok hükmünde ve aşağılayıcı" olarak nitelendirerek, İsrail'in İran-ABD mutabakat zaptı uyarınca Lübnan'dan çekilmesini talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 18:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hizbullah: Çerçeve anlaşma yok hükmünde

        Kasım, Washington'da imzalanan anlaşmaya yönelik ilk değerlendirmesini yaptı.

        Lübnanlı yetkililerin bir başarı olarak gördükleri anlaşmayı "aşağılayıcı ve yok hükmünde" kabul ettiklerini söyleyen Kasım, anlaşmanın bir "yüz karası" ve "egemenlikten taviz vermek" anlamına geldiğini vurguladı.

        İsrail'in İran-ABD mutabakat zaptı uyarınca Lübnan'dan çekilmesini talep eden Kasım, İsrail'in çekilmesini Lübnan genelindeki direnişin silahsızlandırılmasına bağlamanın, tüm kırmızı çizgileri aşan ve Lübnan'ı düşman İsrail'in elinde bir piyon haline getiren çok tehlikeli bir öneri olduğunu belirtti.

        Anlaşmanın yapıldığına dair açıklamaların ardından başkent Beyrut'ta, Hizbullah destekçilerince lastik yakılarak yolların kapatıldığı protestolar düzenlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adana'da koçbaşıyla operasyon: 58 tutuklama

        Adana'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ve 500 polisin görev aldığı şafak operasyonunda gözaltına alınan 70 şüpheliden 58'i tutuklandı. 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrailli eski bakandan Netanyahu'ya sert eleştiri
        İsrailli eski bakandan Netanyahu'ya sert eleştiri
        TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: Çıkarılacak yasa af niteliğinde olmayacak
        TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: Çıkarılacak yasa af niteliğinde olmayacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Çelik: Süreçte yeni aşamadayız
        Çelik: Süreçte yeni aşamadayız
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Bankalarda yeni dönem
        Bankalarda yeni dönem
        Zaniolo krizi! "Bir uzlaşma yok"
        Zaniolo krizi! "Bir uzlaşma yok"
        G.Saray'dan Dursun Özbek'e tam yetki!
        G.Saray'dan Dursun Özbek'e tam yetki!
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        Muska tartışması cinayetle son buldu!
        Muska tartışması cinayetle son buldu!
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        "F.Bahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı"
        "F.Bahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!