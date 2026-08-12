Hükümet güçleri, Husileri hedef aldı

Devlet televizyonunun haberinde, Yemen Silahlı Kuvvetlerinin Dali'nin kuzeyindeki el-Fahir Çarşısı çevresinde Husilere ait "toplanma noktaları ve takviye güçleri" topçu saldırılarıyla hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda Husilerden ölen ve yaralananların olduğu aktarılan haberde, olayla ilgili daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Husilerden de henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen resmi ajansı SABA daha önce Husilerin ülkenin güneybatısında Babulmendeb Boğazı yakınlarındaki Moha Limanı'na balistik füzelerle saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Husiler de dün akşam, Yemen'in orta kesimindeki Moha ve Marib illerindeki askeri mevzileri balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıklamıştı.

*Fotoğraf: AA, temsilidir