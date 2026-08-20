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        Haberler Dünya Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı

        Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı

        Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran kentindeki havaalanı ile Aramco'ya ait bir tesise insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 19:04 Güncelleme:
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        Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı

        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Yemen Silahlı Kuvvetlerinin iki İHA ile saldırı gerçekleştirdiğini kaydetti.

        Seri, saldırılarda kullanılan İHA'lardan ilkinin Necran Havalimanı’nda “düşmana ait hassas bir hedefi”, ikincisinin ise Necran’daki Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco’ya ait bir hedefi vurduğunu öne sürdü.

        Her iki saldırının da hedeflerine başarıyla ulaştığını savunan Seri, saldırıların Suudi Arabistan’ın Yemen’in Saada vilayeti hava sahasını İHA’larla ihlal etmesine karşılık gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Seri, Yemen Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin egemenliğini “her türlü ihlalden korumaya” ve bu durumu sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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        #Husiler
        #suudi arabistan
        #İHA saldırısı
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