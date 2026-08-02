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        Haberler Dünya Irak: Topraklarımızın saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceğiz

        Irak: Topraklarımızın saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceğiz

        Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, Irak topraklarının komşu ülkelere yönelik herhangi bir saldırının çıkış noktası veya geçiş güzergahı olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 00:36 Güncelleme:
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        Irak: Topraklarımızın kullanılmasına izin vermeyeceğiz

        Irak Başbakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Başbakan Zeydi’nin bölgedeki güvenlik gelişmelerini ele almak üzere acil güvenlik toplantısına başkanlık ettiği belirtildi.

        Açıklamaya göre Zeydi, Irak topraklarından komşu ülkelere yönelik herhangi bir tehdit veya ihlalin önlenmesi talimatını verirken, güvenlik tehditleriyle mücadele amacıyla ortak bir güvenlik komitesi kurulmasını istedi.

        Zeydi, benzer olayların veya olası ihlallerin tekrarını önleyecek caydırıcı mekanizmaların oluşturulması talimatını verirken, güvenlik güçlerinden hukukun uygulanması, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi ile ülke egemenliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin korunmasına yönelik sorumluluklarını yerine getirmelerini istedi.

        Irak Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki komşu ülkelere yönelik herhangi bir girişimi engellemeye hazır olduğu vurgulanan açıklamada, Irak topraklarının kardeş ve dost ülkelere yönelik saldırılar için çıkış noktası veya geçiş güzergahı olarak kullanılmasına izin verilmeyeceği yönündeki kararlılığın yinelendiği ifade edildi.

        Açıklamada, bunun Irak’ın ulusal egemenliğini koruma, iyi komşuluk ilkelerine bağlı kalma ve uluslararası hukuka saygı çerçevesindeki sorumluluğunun bir gereği olduğu kaydedildi.

        *Fotoğraf: AA

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