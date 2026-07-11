İran: ABD'nin 8-9 Temmuz'daki saldırılarında 17 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı

Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı

Ankara'da, Çankaya Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu ... Daha Fazla Göster Ankara'da, Çankaya Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu şüphelilerden, 27'sinin gözaltına alındığı bildirildi. Güner sosyal medyadan yaptığı paylaşımda birkaç saate kadar Ankara'da olacağı bilgisini verdi Daha Az Göster