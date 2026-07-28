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        Haberler Dünya İran basınında, Trump'ın ailesine dair video yayımlandı

        İran basınında, Trump'ın ailesine dair video yayımlandı

        İran basınında, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın günlük yaşamına ilişkin olduğu öne sürülen bazı bilgiler ve oğlu Barron'a yönelik tehdit içeren bir video yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 00:44 Güncelleme:
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        İran basınında, Trump'ın ailesine dair video yayımlandı

        İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim haber ajansının Telegram hesabında yapılan paylaşımda, Melania Trump'ın sık bulunduğu yerler ile alışveriş yaptığı öne sürülen mağazalar gösterildi.

        Videonun sonunda ise Barron Trump'a hitaben, "Bizi beklesin." ifadesine yer verildiği öne sürüldü.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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