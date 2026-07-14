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        Haberler Dünya İran'dan BAE'ye saldırı

        İran'dan BAE'ye saldırı

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nın güney koridorunda ülkeye ait 2 tankerin İran'a ait seyir füzeleriyle hedef alındığını, 1 mürettebatın hayatını kaybettiğini, 8 personelin yaralandığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 01:52 Güncelleme:
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        İran'dan BAE'ye saldırı

        BAE Savunma Bakanlığı'nın, X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Umman kara sularında yer alan Hürmüz Boğazı'nın güney koridorunda BAE'ye ait "Mombasa" ve "Al-Bahia" adlı tankerlere yönelik füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

        Saldırı sonucu "Mombasa" adlı tankerin Hindistan uyruklu 1 mürettebatının hayatını kaybettiği, 4'ü ağır olmak üzere 8 personelin yaralandığı kaydedildi.

        Yaralılardan 6'sının Hindistan, 2'sinin ise Ukrayna vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

        Saldırının ardından gemilerde yangın çıktığı ve maddi hasar meydana geldiği aktarılan açıklamada, yangınların kontrol altına alındığı ifade edildi.

        "GEREKLİ TÜM ÖNLEMLERİ ALACAĞIMIZI VURGULUYORUZ"

        Söz konusu saldırıyı "uluslararası hukukun açık bir ihlali ve bölge güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit" olarak nitelendiren ve şiddetle kınayan BAE Savunma Bakanlığı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Ülkemiz, bu gerilimi tırmandırma girişimine karşı yanıt verme hakkını tam anlamıyla saklı tutmaktadır. Egemenliğimizi, güvenliğimizi, istikrarımızı, ulusal çıkarlarımızı ve kaynaklarımızı korumak amacıyla topraklarımızı, halkımızı ve ülkede ikamet edenleri savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağımızı vurguluyoruz."

        Bakanlık, her türlü tehdide karşı tam bir hazırlık ve teyakkuz halinde olunduğunu, devletin güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü girişime kararlılıkla karşı koyulacağını belirtti.

        Açıklamada ayrıca, kamuoyuna bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi adına söylentilerden kaçınmaları ve yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri çağrısında bulunuldu.

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