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        Haberler Dünya İran: Hürmüz Boğazı'na ilişkin Umman ile yapılan görüşmeler devam ediyor

        İran: Hürmüz Boğazı'na ilişkin Umman ile yapılan görüşmeler devam ediyor

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hürmüz Boğazı'na ilişkin Tahran'da başlayan İran-Umman görüşmelerinin halen devam ettiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 15:44 Güncelleme:
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        İran: Hürmüz Boğazı görüşmeleri sürüyor
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        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran ile Maskat arasında yürütülen Hürmüz Boğazı'nın yönetimi görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

        İran İşçi Haber Ajansına (ILNA) konuşan Bekayi, İran-Umman görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

        Bekayi, 24-25 Temmuz’da Tahran’da başlayan İran-Umman görüşmelerinin halen devam ettiğini belirterek, 29 Temmuz’da da iki ülkenin dışişleri bakanları düzeyinde görüşmeler yapıldığını aktardı.

        İran ile Umman gibi iki kıyıdaş ülke arasındaki görüşmelerin uzun zamandır gündemde olduğunu ifade eden Bekayi, bunun ABD saldırıları ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılması meselesinden bağımsız olduğunu ifade etti.

        Bekayi, boğazdaki trafiğin durdurulmasının ve denizcilik yollarının güvenli olmamasının ABD’nin İran’a uyguladığı deniz ablukasından kaynaklandığını kaydetti.

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