Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran savaşı nasıl sona erecek? CFR savaşın üç olası sonucunu değerlendirdi

        İran savaşı nasıl sona erecek? CFR savaşın üç olası sonucunu değerlendirdi

        ABD merkezli düşünce kuruluşu CFR'ye göre, ABD-İran savaşının önünde görünürde üç olası senaryo bulunuyor. Maliyetlerin arttığı, tarafların sabrının ise giderek tükendiği süreçte gözler, Trump'ın vereceği karara çevrildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 10:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İran savaşı nasıl sona erecek?

        ABD merkezli düşünce kuruluşu Council on Foreign Relations'ın (CFR) yayımladığı son analize göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşını sonlandırmak için önünde üç olası senaryo bulunuyor.

        Raporda ilk seçenek, askeri baskıyı artırarak İran'ı yıpratmak olarak sıralanıyor. Analizde, Trump'ın bu seçeneği ciddi şekilde değerlendirdiği belirtilirken, geçen hafta yaptığı açıklamada yüksek yoğunluklu saldırıları yeniden başlatma ihtimalini gündeme getirdiği hatırlatıldı. Trump'ın, "İran henüz yeterince acı çekmedi" sözlerine atıfta bulunulan analizde, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun dile getirdiği, en küçük saldırıya dahi yıkıcı karşılık verilmesini öngören "göze karşılık kafa" stratejisinin de masada olduğu ifade edildi.

        Analizde, bu senaryonun hayata geçirilmesi halinde ABD'nin, İran ekonomisini ve toplumsal direncini zayıflatmak amacıyla petrol ve doğalgaz tesisleri, enerji santralleri, ulaşım altyapısı ve tuzdan arındırma tesisleri gibi kritik altyapıları hedef alabileceği belirtildi.

        Ancak CFR, böyle bir stratejinin İran'da ciddi bir insani krize yol açabileceği, ABD'nin uluslararası alandaki ahlaki itibarını zedeleyebileceği ve buna rağmen İran yönetiminin teslim olacağını garanti etmediği uyarısında bulundu. Ayrıca bu senaryonun, Körfez ülkelerindeki enerji tesisleri, altyapı, sivil yerleşimler ve tuzdan arındırma tesislerini İran'ın olası misillemelerinde öncelikli hedef haline getirebileceği vurgulandı.

        Analizde ayrıca Trump'ın, İran'ın petrol ihracatının büyük bölümünün gerçekleştirildiği Harg Adası'nı ele geçirmek ve Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişi sağlamak amacıyla İran kıyılarında kara birlikleri konuşlandırmayı da değerlendirebileceği belirtildi. Ancak böyle bir operasyonun binlerce ABD askerini ve önemli deniz unsurlarını ciddi risk altına sokacağı vurgulandı.

        Gerilimi düşür ya da teslim ol

        CFR'ye göre Trump'ın önündeki ikinci seçenek ise gerilimi azaltmak. Ancak analizde, bunun siyasi açıdan teslimiyet görüntüsü verme riski taşıdığı belirtildi.

        Bu senaryoda ABD'nin bölgedeki askeri varlığını önemli ölçüde azaltabileceği ve en azından belirli ölçüde İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki fiili kontrolünü kabul etmek zorunda kalabileceği değerlendirildi.

        Raporda üçüncü seçeneğin ise siyasi açıdan en zor tercih olduğu belirtildi. Buna göre ABD'nin İslamabad Anlaşma Protokolü'nü mevcut haliyle uygulaması durumunda İran, Hürmüz Boğazı'nı istediği zaman kapatabilecek ya da geçişlerden ücret talep etmeyi sürdürebilecek. Aynı zamanda Tahran'ın nükleer programına ilişkin çözülemeyen başlıkların da ertelenebileceği ifade edildi.

        REKLAM

        Sonuç bölümünde ise CFR, savaşın maliyetinin her geçen gün arttığına dikkat çekti. Analize göre, hem daha sert askeri seçeneklerin hem de daha uzlaşmacı bir yaklaşımın ciddi riskler taşıması nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut çatışma uzun süreli ve kalıcı bir krize dönüşebilir.

        Raporda, "Hürmüz Boğazı ne tamamen açık ne de tamamen kapalı. Ateşkes neredeyse her gün yeni saldırılarla kesintiye uğruyor. Petrol fiyatları yüksek seyrediyor ancak şimdilik küresel ekonomiyi felç edecek düzeyde değil. Askeri ya da diplomatik cephede bir atılım yaşanmadığı sürece mevcut tablo giderek daha da kalıcı hale geliyor." değerlendirmesine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kızılırmak'taki ölümde şoke eden gerçek!

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Kızılırmak'a düşen 37 yaşındaki Ertuğrul Aktan'ın boğulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan 29 yaşındaki Ö.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın detayları da ortaya çıktı(DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiasında 7 şüpheli tutuklandı!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiasında 7 şüpheli tutuklandı!
        İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu
        İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu
        Gülben Ergen adliyede
        Gülben Ergen adliyede
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Ağrı'da 4 ev fiyatına İstanbul'da 1 ev
        Ağrı'da 4 ev fiyatına İstanbul'da 1 ev
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Avrupa birincisi oldu
        Avrupa birincisi oldu
        Forvette sürpriz düello!
        Forvette sürpriz düello!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Tazminat 10 milyar dolara varabilir!
        Tazminat 10 milyar dolara varabilir!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Yine karşı karşıya geldiler
        Yine karşı karşıya geldiler
        Beyoğlu'nda kan donduran olay! Sokağı temizlerken ceset buldu!
        Beyoğlu'nda kan donduran olay! Sokağı temizlerken ceset buldu!
        Yasal bağını kopardı
        Yasal bağını kopardı
        ABD-İran Savaşı'nda altıncı ay
        ABD-İran Savaşı'nda altıncı ay
        Teknede güneşlendi
        Teknede güneşlendi
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        6 Şubat'ta 13 sporcunun öldüğü yurt davasında Yargıtay'dan flaş karar
        6 Şubat'ta 13 sporcunun öldüğü yurt davasında Yargıtay'dan flaş karar
        "Oğlum ölmedi, hâlâ benimle"
        "Oğlum ölmedi, hâlâ benimle"