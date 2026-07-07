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        Haberler Dünya İran: Tehditler devam ettiği sürece ABD'yle nihai anlaşmaya yönelik müzakereler başlamayacak

        İran: Tehditler devam ettiği sürece ABD'yle nihai anlaşmaya yönelik müzakereler başlamayacak

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesine yönelik tehditlerin devam etmesi durumunda nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamayacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 09:48 Güncelleme:
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        İran: Tehditler devam ederken müzakere başlamaz

        Arakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Eski ülke lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine işaret eden Arakçi, milyonlarca İranlının Hamaney için bir araya geldiğini belirtti.

        İran halkı ve ordusunun herhangi bir tehditten etkilenmediğini ifade eden Arakçi, mutabakat zaptının 13. Maddesi'ne atıfta bulunarak, (ABD'den gelen) tehditlerin devam etmesi halinde nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamayacağını kaydetti.

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