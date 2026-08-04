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        Haberler Dünya İran: Umman ile ilerleme kaydedildi

        İran: Umman ile ilerleme kaydedildi

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'nda gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla Umman ile yürütülen teknik ve siyasi görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 19:59 Güncelleme:
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        İran: Umman ile ilerleme kaydedildi

        İran resmi ajansı IRNA'ya göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda yapılan görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

        Bekayi, görüşmelerin Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan iki ülke arasında gemiler için güvenli geçiş güzergahlarının belirlenmesine odaklanan bir diyalog şeklinde yürütüldüğünü belirterek, sürecin İran'ın egemenlik haklarını güvence altına alırken İran ve Umman'ın ulusal güvenlik kaygılarını da gözettiğini belirtti.

        Görüşmelerin şu ana kadar hem teknik hem siyasi düzeyde olumlu ilerlediğini belirten Bekayi, "İran, Umman ile işbirliği içinde bu stratejik su yolundaki gemi trafiğinin yönetimine yönelik gelecekteki düzenlemeler için gerekli mekanizmaları geliştirmeye çalışıyor. Görüşmelerin nihai sonuçları ise daha sonra açıklanacak." ifadelerini kullandı.

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        KATAR EMİRİ, TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

        Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik girişimleri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

        Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Şeyh Temim ile Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede başta ABD ile İran arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik çabalar olmak üzere bölgesel gelişmeler, iki taraf arasında sürdürülebilir diplomatik bir çözüme ulaşılmasını sağlayacak girişimler ve tarafların tutumlarının yakınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

        Görüşmede Trump, Katar’ın diplomatik çabaların desteklenmesi ve taraflar arasında diyaloğun kolaylaştırılması yönündeki rolünü takdir ederek, bunun bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağladığını belirtti.

        Katar Emiri Şeyh Temim ise ihtilaflı konuların çözümünde diyalog ve diplomatik yöntemlerin sürdürülmesinin önemini vurgulayarak, ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptında üzerinde uzlaşılan hususlara tüm tarafların bağlı kalması ve gerilimin kontrol altına alınmasını amaçlayan uluslararası girişimlerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

        Taraflar, ayrıca ortak ilgi alanına giren çeşitli konuları da görüşerek, bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldı.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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