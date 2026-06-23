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        Haberler Dünya İsrail basını yazdı: Netanyahu'da Lübnan paniği | Dış Haberler

        İsrail basını yazdı: Netanyahu'da Lübnan paniği

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ile İran'ın Lübnan'da ateşkesin denetlenmesi için yeni mekanizma kurulması kararı almasına ilişkin "panik içinde" olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 00:50 Güncelleme:
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        İsrail basını yazdı: Netanyahu'da Lübnan paniği

        İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun üst düzey İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun "İsrail'in dışlandığı" yeni mekanizma karşısında diplomatik girişim başlattığı ifade edildi.

        Haberde, söz konusu yeni mekanizmanın Washington yönetiminin 2024 yılında Lübnan, İsrail, ABD, Fransa ve Birleşmiş Milletler'in bulunduğu yapının yerini aldığı bildirildi.

        ABD ile İran arasında İsviçre'de yapılan görüşmelerde Lübnan'da ateşkesin denetlenmesi için kurulması kararlaştırılan mekanizmanın ABD, İran, Lübnan, Katar ve Pakistan'dan oluşacağı belirtildi.

        İran-ABD arasında İsviçre'de mutabakat zaptı görüşmeleri

        İran ile ABD arasında Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlandı.

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        Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alındı.

        Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda "arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları" bildirildi.

        Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedildi.

        Öte yandan, İranlı yetkililer, İsrail'in işgalini sürdürdüğü Lübnan'daki çatışmayı sonlandırmak için görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Lübnan'da, ateşkesi izlemek için yeni bir mekanizma kurulacağı ve İran’ın bu mekanizmaya temsilci göndereceği bilgisine yer verildi.

        İran ile ABD heyetlerinin teknik görüşmeleri sürdürmesi planlanıyor.

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