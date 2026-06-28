Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

        İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

        İsrail ordusu, Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşması, ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava saldırıları düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 12:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İsrail'den ateşkese rağmen saldırı

        İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü.

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Nebatiye vilayetine bağlı Yukarı Nebatiye beldesini hedef aldı.

        İsrail savaş uçakları da Deyr Suryan beldesi çevresine hava saldırısı düzenledi.

        Öte yandan İsrail güçleri, Hasbaya ilçesine bağlı Şeba ve Şuya beldelerinin kırsalına misket mühimmatı içeren topçu atışları gerçekleştirdi.

        İsrail ordusu ayrıca işgal altında tuttuğu güneydeki Hiyam beldesinde patlamalar gerçekleştirip, bazı evleri ateşe verdi.

        İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

        REKLAM

        Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

        - ⁠İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 246 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        (TEKİRDAĞ) Buğday tarlasında yangın: 100 dekar alan zarar gördü

        TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken yaklaşık 100 dekar ekili alan zarar gördü. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadir İnanır'a veda ediliyor
        Kadir İnanır'a veda ediliyor
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        Gazi Koşusu 100. kez koşulacak!
        Gazi Koşusu 100. kez koşulacak!
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        Entübe halde geldi, 18. yaş gününü kutlayarak çıktı
        Entübe halde geldi, 18. yaş gününü kutlayarak çıktı
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        Messi rekor kırdı, Arjantin kayıpsız turladı!
        Messi rekor kırdı, Arjantin kayıpsız turladı!
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        Rapçi oluyor
        Rapçi oluyor
        İkinci yeğen mutluluğu
        İkinci yeğen mutluluğu
        Kolombiya ile Portekiz yenişemedi
        Kolombiya ile Portekiz yenişemedi
        Yaz tatilinde çocuklarla yapılabilecek 15 bütçe dostu aktivite
        Yaz tatilinde çocuklarla yapılabilecek 15 bütçe dostu aktivite
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        İstanbul'un en iyi koşu rotaları!
        İstanbul'un en iyi koşu rotaları!
        Hepsini doğru bulmak dikkat istiyor!
        Hepsini doğru bulmak dikkat istiyor!
        Tahkim'den Mert Hakan kararı!
        Tahkim'den Mert Hakan kararı!