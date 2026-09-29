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        Haberler Dünya İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den eski Hamas lideri Sinvar'ın cenazesini yakma tehdidi

        İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den eski Hamas lideri Sinvar'ın cenazesini yakma tehdidi

        İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kurulacak yeni hükümette savunma bakanlığı görevini üstlenmesi durumunda, eski Hamas lideri Yahya Sinvar'ın cenazesini yakacağı tehdidinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 13:28 Güncelleme:
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        İsrail'in aşırı sağcı bakanından tehdit

        İsrail devlet televizyonuna (KAN) konuşan Ben-Gvir, ülkede 27 Ekim'de yapılacak seçimler ve sonrasında kurulması planlanan hükümet hakkında değerlendirmeler yaptı.

        Ben-Gvir, "Savunma bakanlığı görevini aldıktan sonra, Sinvar'ın ve 7 Ekim olayına karışan Filistinlilerin cenazelerinin yakılmasını sağlayacağını" ifade ederek, "köklü bir değişime gideceği" iddiasında bulundu.

        İsrailli aşırı sağcı bakan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda da söz konusu ifadeleri kullandığını doğruladı.

        Hamas lideri Yahya Sinvar

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas'ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusuydu.

        Sinvar, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ardından 6 Ağustos 2024'te bu göreve seçilmiş, İsrail ordusu ise 17 Ekim 2024'te Sinvar'ın Gazze'deki çatışmalarda yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

        İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybeden Sinvar'ın naaşının İsrail tarafından alındığı biliniyor. İsrail, Sinvar'ı 7 Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı"nın "bir numaralı sorumlusu" olarak gösteriyordu.

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        #haberler
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