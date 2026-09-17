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        Haberler Dünya İsveç'te genel seçimi merkez sol blok kazandı

        İsveç'te genel seçimi merkez sol blok kazandı

        İsveç'te 13 Eylül'de yapılan genel seçimi, Sosyal Demokratlar liderliğindeki Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partiden oluşan merkez sol blok "parlamentoda 3 sandalye farkla" kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 15:18 Güncelleme:
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        İsveç'te seçimi merkez sol blok kazandı

        İsveç Devlet Televizyonu SVT, resmi olmayan sonuçlara göre oyların tamamının sayıldığını belirtti.

        Resmi olmayan sonuçlara göre, Sosyal Demokratlar liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blok oyların yüzde 49,5'ini alarak 349 sandalyeli parlamentoda (Riksdag) 176 sandalye kazandı.

        İktidardaki sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratlarının oy oranı ise yüzde 48,8 oldu, sağ blok parlamentoda 173 sandalye elde etti.

        Ulusal medya, Sosyal Demokratlar lideri Magdalena Andersson'un bloktaki diğer partilere hükümet kurma görüşmeleri için davet gönderdiğini belirtti.

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        İsveç Demokratları lideri Jimmie Akesson'un ise muhalefette yer almaları durumunda parti liderliği görevine ara vermesinin beklendiği aktarıldı.

        BAŞBAKAN İSTİFASINI SUNDU

        Resmi olmayan sonuçların paylaşılmasının ardından sağ blokta bulunan Ilımlı Muhafazakar Parti lideri ve mevcut Başbakan Ulf Kristersson istifa ettiğini duyurdu.

        Kristersson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen'e istifa mektubunu sunduğunu belirterek, "Yeni hükümetin kurulmasına yönelik adımlara Meclis Başkanı Norlen öncülük edecek." ifadesini kullandı.

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        İsveç'te genel seçime ilişkin resmi sonuçların hafta sonu açıklanması beklenirken, yeni parlamentonun 28 Eylül'de toplanacağı kaydedildi.

        Kayıtlı 8 milyon civarında seçmenin bulunduğu İsveç'te 13 Eylül'deki genel seçime katılım oranı yüzde 84,4 olmuştu.

        İsveç'te seçmenler, 349 sandalyeli parlamentonun (Riksdag) yanı sıra 21 bölgesel meclis ve 290 belediye meclisi üyesini belirlemek için de oy kullanmıştı.

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