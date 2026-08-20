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        Haberler Dünya "Kalkınma Yolu Projesi"ne özel önem verilmesi talimatı

        "Kalkınma Yolu Projesi"ne özel önem verilmesi talimatı

        Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, sanayi kentlerinin kurulması, havaalanlarının inşası ve işletilmesi ile demir yolu hatlarının hayata geçirilmesini kapsayan​​​​​​​ Kalkınma Yolu Projesi'ne özel önem verilmesini istediğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 23:47 Güncelleme:
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        "Kalkınma Yolu Projesi"ne özel önem verilmesi talimatı

        Irak Haber Ajansının (INA) haberine göre Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Zeydi, Irak Ulusal Yatırım Kurulu'nu ziyaret ederek kurulun planları, projeleri ve ülkenin tüm vilayetlerindeki yatırım projelerinin uygulanma mekanizmaları hakkında bilgi aldı.

        Ülkenin farklı sektörlerde önemli yatırım fırsatlarına sahip olduğunu söyleyen Zeydi, bu fırsatların gerçek projelere dönüştürülmesi, ekonomi ve topluma katkı sağlaması için süreçlerin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

        Irak hükümetinin yatırım alanında Ulusal Yatırım Kurumu gibi bir kuruma sahip olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Zeydi'nin, “Irak yatırımlara açıktır ve yatırımcılarla uzun vadeli ortaklıklar kurmayı hedeflemektedir.” dedi.

        Zeydi, projelerin daha hızlı tamamlanması amacıyla uygulamalarda “bölümlere ayırma” ilkesinin benimsenmesini istediğini kaydetti.

        Sanayi kentlerinin kurulması, havaalanlarının inşası ve işletilmesi ile demir yolu hatlarının hayata geçirilmesini kapsayan​​​​​​​ Kalkınma Yolu Projesi'ne özel önem verilmesini isteyen Zeydi, "Poje güzergahıyla bağlantılı sanayi kentlerinin kurulmasının bütünleşik bir ekonomik ortam oluşturacağına inanıyoruz." diye konuştu.

        Kırsal bölgelerin kalkındırılması ve tarım sektörünün geliştirilmesinin de önemine dikkati çeken Zeydi, bu kapsamda tarım mühendisleri ve veteriner hekimlerin yatırım yapabilmeleri için tarım arazilerinin yatırıma açılması talebinde bulundu.

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        #Irak
        #Kalkınma Yolu Projesi
        #sanayi
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