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        Haberler Dünya Katar: ABD-İran müzakereleri sürüyor, görüş ayrılıklarını gidermeye çalışıyoruz

        Katar: ABD-İran müzakereleri sürüyor, görüş ayrılıklarını gidermeye çalışıyoruz

        Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sürdüğünü ve Doha yönetiminin taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek ve ortak bir zemin oluşturmak için arabuluculuk çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 16:23 Güncelleme:
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        Katar: İran ve ABD arasında ortak zemin bulmaya çalışıyoruz

        Ensari, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlediği basın toplantısında, ABD-İran geriliminde ülkesinin yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri, Hürmüz Boğazı’ndaki durum ile Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        ABD ile İran arasındaki müzakerelerin devam ettiğini belirten Ensari, “Çabalar şu anda ABD ve İran tarafları arasında ortak bir zemin oluşturmaya odaklanmış durumda.” dedi.

        Ensari, taraflar arasındaki temasların sürdüğünü belirterek, “Toplantılar devam ediyor ve biz iki taraf arasında mesajların iletilmesi çerçevesinde çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.

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        Katar’ın arabuluculuk çabalarının devam ettiğini vurgulayan Ensari, bölgedeki krizin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini belirterek, “Başka bir çözüm görmüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

        Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisi vurgusu

        Ensari, Katar’ın bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik önceliklerinden birinin Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisinin yeniden sağlanması olduğunu söyledi.

        “Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisinin yeniden sağlanmasına ve bölge ülkelerinin güvenlik kaygılarının giderilmesine odaklanıyoruz” diyen Ensari, mevcut krizin yalnızca İran ile Körfez ülkeleri arasında ayrı bir anlaşmazlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

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        Ensari, “Ülkelerimiz ile İran arasında ayrı bir çözüm gerektiren bağımsız bir ihtilaf bulunduğunu düşünmüyoruz” dedi.

        İran’ın bölge ülkelerini savaşın dışında tutması gerektiğini kaydeden Ensari, Tahran yönetiminin komşularına saldırmama konusunda açık bir tutum sergilemesi gerektiğini kaydetti.

        Ensari, krizin çözümünün bölgesel diyalogdan geçtiğini vurgulayarak, bu diyaloğun bir arada yaşama ve saldırmazlık esasına dayalı bir güvenlik sistemine dönüşmesi gerektiğini dile getirdi.

        “Her türlü tırmanma herkes için acıya yol açar”

        Ensari, savaşın ve bölgedeki istikrarsızlığın küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin giderek ağırlaştığını belirtti.

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        Savaşın dünya ekonomisi üzerindeki sonuçlarının sürdürülemez boyutlara ulaştığını ifade eden Ensari, kış mevsiminin yaklaşmasıyla bu etkilerin daha da ciddi hale gelebileceği uyarısında bulundu.

        Ensari, “Bölgede yaşanacak herhangi bir tırmanma herkes için acıya yol açacaktır ve biz bunun yaşanmaması için çalışıyoruz” dedi.

        Bölgede savaş ve istikrarsızlığın devam etmesinin küresel ekonomik durumu daha da zorlaştıracağını kaydetti.

        Batı Şeria’da “yeni bir gerçeklik dayatılması” uyarısı

        İşgal altındaki Batı Şeria’daki gelişmelere değinen Ensari, İsrail’in "yeni bir gerçeklik oluşturmaya çalıştığı" uyarısında bulundu.

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        Ensari, “Batı Şeria’da yaşananlar ve uluslararası uzlaşı ile Oslo Anlaşması’na aykırı yeni bir gerçeklik dayatılmasına yönelik girişimler konusunda uyarıyoruz” ifadesini kullandı.

        İsrail’in Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki ihlallerinin durdurulması için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini belirten Ensari, bu yönde çok daha yoğun çaba sarf edilmesi çağrısı yaptı.

        “Gazze’deki insani sorunlar her geçen gün artıyor”

        Gazze Şeridi’ndeki insani durumun giderek kötüleştiğini belirten Ensari, Gazze’de ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildiği dönemlerin ardından sahada gerilimin yükseldiğine dikkati çekti.

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        Ensari, “Gazze müzakerelerinde ne zaman ilerleme sağlansa ardından sahada bir tırmanma yaşandığını görüyoruz” diye konuştu.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin ateşkes çabalarına yönelik tutumunu eleştiren Ensari, “Netanyahu hükümetinin Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları baltalamak için tekrarlanan girişimlerine tanık olduk” ifadelerini kullandı.

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        #KATAR
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        #iran
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