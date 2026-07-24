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        Haberler Dünya Miçotakis: Coğrafyanın gerçekliğine bağlı kalalım

        Miçotakis: Coğrafyanın gerçekliğine bağlı kalalım

        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan basınında çıkan abartılı haberlerden yorulduğunu belirterek "Coğrafyanın gerçekliğine bağlı kalalım. Yan yana yaşamaya mahkumuz. Bunun değişmesi mümkün değil." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 21:21 Güncelleme:
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        Miçotakis: Coğrafyanın gerçekliğine bağlı kalalım

        Miçotakis, Yunanistan'da yayın yapan OPEN TV'ye verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Gazetecinin basında yer alan "Türkiye'nin mavi vatana ilişkin yasa çıkaracağına" dair haberleri yorumlamasını istemesi üzerine, Yunan Başbakan "Türkiye'nin ne yapacağını bilmiyorum. Türkiye'nin tüm olası hamlelerine karşı cevabımız olduğunu biliyorum. Gazetelere sızan haberlere göre konuşmayalım. Zira, bu bahsettiğiniz şeyin neredeyse haziran ayında gerçekleşeceğinden emin haberler çıkıyordu. Ben henüz bir şey göremiyorum." dedi.

        Henüz gerçekleşmemiş bir konuda yorum yapmak istemediğini vurgulayan Miçotakis, "Habercilikte abartma yaşanıyor. Bu, hem bizim ülkemizde, hem Türkiye'de var. O füzenin nereye ulaşabileceğinin çembere alınarak gösterildiği haritalarla analistler görmekten yoruldum. Bunlar yardımcı olmuyor. Coğrafyanın gerçekliğine bağlı kalalım. Yan yana yaşamaya mahkumuz. Bunun değişmesi mümkün değil." diye konuştu.

        Miçotakis, Türk ve Yunan halklarının iyi ilişkiler istediğine işaret ederek, arada çözülemeyen sorunlar olsa da bunun sürekli tansiyonu yükseltmeyi ve olayları dramatize etmeyi gerektirmediğini vurguladı.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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