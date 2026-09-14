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        Netanyahu'dan NAZA belgeseline tepki

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen İsrailli iki yönetmenin hazırladığı "NAZA" belgeselinin "Yahudi karşıtı (antisemitik) kışkırtma" olduğunu savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 21:16 Güncelleme:
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        Netanyahu'dan NAZA belgeseline tepki

        Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İngiliz The Guardian gazetesi tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Oscar ödüllü Yuval Abraham ve Rachel Szor'un yaptığı "NAZA" belgeseli, hakkında sorulan soruyu yanıtladığı bir video paylaştı.

        "Küresel antisemitik kışkırtmaya karşı savaşıyoruz." iddiasında bulunan Netanyahu, bu kez içlerinden gelen "antisemitik kışkırtma" ile karşı karşıya kaldıklarını savundu.

        Netanyahu, Demokratlar Partisi lider Yair Golan'ın "İsrail ordusunun hobi olarak bebek öldürdüğü" sözlerini hatırlatarak ortaya çıkan görüntülerin gerçek olduğu aktarılmasına rağmen Sde Teiman Askeri Hapishanesi'nde Filistinli bir esire tecavüz görüntülerinin "İsrail askerlerini karalayan kurgulanmış ve yalan video" olduğu iddiasını ortaya attı.

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        Yönetmenler Abraham ve Szor'un Yönetmenler Birliği üyesi olduğunu söyleyen Netanyahu, birliğin başkanını partisinden milletvekili adayı yaptığı için 27 Ekim'deki seçimlerde en büyük rakibi olarak görülen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a yüklendi.

        İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nde, "Jüri Özel Ödülü"ne, İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen "NAZA" filmi layık görülmüştü.

        İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, belgesele ordu içinden veri sızdırılıp sızdırılmadığına dair soruşturma açılmasına karar vererek Askeri Başsavcılığa yasal süreç başlatma talimatı vermişti.

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        İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, dün İsrail ordusunun Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen "NAZA" belgeselinin Oscar ödüllü yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor'u vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etmişti.

        "NAZA" İSRAİL ORDUSUNCA "ÖNGÖRÜLEN SİVİL ÖLÜMLERİ" İÇİN KULLANILAN KISALTMA

        Filmin adı "NAZA", erkekler, kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere "bir saldırıda ölmeleri öngörülen siviller için" İsrail ordusunca kullanılan kısaltmaya atıfta bulunuyor.

        Belgeselde, katılımcıların güvenliği için farklı röportaj yöntemleri izlendi. Belgesel, 3 yıl boyunca Tel Aviv'deki çatılarda gizlice çekildi ve katılımcıların kimlikleri, sesleri ve görünüşleri dijital değişiklikler yapılarak gizlendi.

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        Katılımcılar, belgeselde İsrail ordusunun Gazze'de kullandığı "gizli sistem" ve gizli yöntemlere ilişkin detayları anlattı.

        Yapımda yer alan kişiler, İsrail ordusunun saldırılarında kullanılan gözetleme sistemlerini ve uzak mesafeden bombalamayı ayrıntılı olarak anlattı.

        Onlara göre, bu operasyonda yapay zeka kullanılarak potansiyel Hamas hedefleri tespit ediliyor ve çoğu zaman içinde ailelerin bulunduğu bilindiği halde evler bombalanıyor.

        Belgeselde, Gazzelilerin sığınak olarak kullandığı yerleşim yerlerinin kasten yakılmasına ve gıda dağıtımı sırasında öldürülmesine doğrudan şahitlik eden İsrail ordusu mensupları da yer aldı.

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        NAZA'da konuşanlardan bir kısmının, gizli istihbarat biriminde çalışıp doğrudan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bağlı oldukları belirtiliyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Netanyahu
        #naza
        #israil
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