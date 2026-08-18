"Netanyahu'nun Likud partisi alçakça bir propagandaya başvurmuştur"

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un seçim afişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının kullanılmasına tepki gösterdi.

Efkan Ala, açıklamasında şunları kaydetti:

"Netanyahu'nun Likud partisi, seçim kaygısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ucuz ve alçakça bir propagandaya başvurmuştur. Bu, katliamcı Netanyahu'nun iç politikada sıkıştıkça başvurduğu çaresizlik siyasetidir. Gazze'de on binlerce masum Filistinliyi katleden, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savaş suçlusu olarak hakkında karar olan bu zihniyet, mazlumların yanında dik duran Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak kendi siyasi ömrünü uzatmaya çalışmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin davasındaki dik duruşu, bu soykırımcı rejimi rahatsız etmeye devam edecektir. Netanyahu ve çetesi, işledikleri insanlık suçlarının hesabını er ya da geç uluslararası adalet önünde verecektir. Türkiye, bundan sonra da hak ve adaletin yanında durmaya devam edecektir."

"Kaos planlarınız kendi ayaklarınıza dolanacak"

Netanyahu hükümetinin bölgedeki istikrarsızlıktan beslendiğinin kimse için sır olmadığına işaret eden Ala, "Kendi siyasi ömrünü uzatmak için çatışma ve kaosu araçsallaştıran bu zihniyet, en son Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarla bölgede barış içinde yaşayan bir ülkeye tahammül edemediğini bir kez daha göstermiştir. Hedeflerinde sadece Filistin değil, Suriye, Lübnan ve tüm bölge coğrafyası vardır." ifadelerini kullandı.

Netanyahu hükümetine "Bu coğrafyanın istikrarı, sizin dar siyasi hesaplarınızla bozulacak değildir" hatırlatmasında bulunan Ala, şunları kaydetti:

"Suriye'nin kuzeyine yönelik bu saldırgan hamleler ve kaos planlarınız, er ya da geç kendi ayaklarınıza dolanacaktır. Türkiye ve kardeş ülkeler, bu coğrafyanın huzurunu ve güvenliğini sağlama konusunda kararlıdır. Sizin karanlık planlarınıza karşı birlik ve beraberlik içinde dik duracak, mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz. Unutmayın, bu kadim coğrafya sizin kirli hesaplarınızdan çok daha büyüktür."