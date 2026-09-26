Orgeneral Dalkıran, İngiliz mevkidaşı ile uçuş yaptı
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth Konya'daki F-4E/2020 uçaklarıyla uçuş yaptı.
Giriş: 26 Eylül 2026 - 21:12 Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Dalkıran ve Smyth, Ankara'daki görüşme sonrası Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına giderek 111'inci Jet Filo Komutanlığına bağlı F-4E/2020 uçaklarıyla uçuş gerçekleştirdi.
Açıklamada, Orgeneral Dalkıran ve Smyth'in uçuş anlarına ilişkin görüntülere de yer verildi.
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