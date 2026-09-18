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        Haberler Dünya Pakistan'da cami yakınındaki patlamada 15 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

        Pakistan'da cami yakınındaki patlamada 15 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

        Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kohat bölgesinde, cuma namazı sırasında emniyet müdürlüğü yerleşkesindeki cami yakınında meydana gelen patlamada 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 14:09 Güncelleme:
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        Pakistan'da bombalı saldırı

        Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 15 kişinin öldüğü, 50'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

        Geo News kanalının haberine göre, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kohat bölgesindeki Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde yer alan bir camide patlama meydana geldi.

        Kohat İlçe Merkez Hastanesi Başhekimi Tahir Ali Shah, patlamada ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 50'den fazla kişinin ise tedavi altına alındığını açıkladı.

        Emniyet yetkilileri ise cuma namazı sırasında gerçekleşen şiddetli patlamanın caminin dış kısmında çukur oluşturduğunu, caminin dış bölümünün ağır hasar gördüğünü ve bir duvarının çöktüğünü aktardı.

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        Olayın ardından patlamanın meydana geldiği Kohat-Hangu yolu araç trafiğine kapatılırken Kohat İlçe Merkez Hastanesi'nde acil durum ilan edildi.

        Bölgeye ek güvenlik güçleri sevk edilirken, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

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