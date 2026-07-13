Paris yakınlarında dev orman yangını: Ekipler alarmda

Fransa'nın başkenti Paris ve çevresi bu yılki üçüncü sıcak hava dalgasıyla kavrulurken, başkentin güneydoğusundaki tarihi Fontainebleau Ormanı’nda çok şiddetli bir yangın çıktı.

2 bin dönümden fazla alanı küle çeviren alevlerin yayılmaya devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, yangının ülkenin kuzey-güney arteri olan A6 karayolunun kısmen kapanmasına sebep olduğunu ve trafiğin ciddi ölçüde aksadığını belirttiler.

Fransa Ulusal İtfaiyeciler Federasyonu'ndan Eric Brocardi, ülkenin güneyinden Paris bölgesindeki yangınlarla mücadele etmek için ilk kez itfaiye uçaklarının gönderildiğini açıkladı.