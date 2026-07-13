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        Haberler Dünya Paris yakınlarında dev orman yangını: Ekipler alarmda

        Paris yakınlarında dev orman yangını: Ekipler alarmda

        Fransa orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Avrupa'yı kavuran aşırı sıcaklar nedeniyle Fransa'nın başkenti Paris'in yakınındaki bir ormanda yangın çıkarken, ülkenin güneyinden Paris'e itfaiye ekipleri ve yangın söndürme uçakları takviyesi yapıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 10:11 Güncelleme:
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        Paris yakınlarında dev orman yangını

        Fransa'nın başkenti Paris ve çevresi bu yılki üçüncü sıcak hava dalgasıyla kavrulurken, başkentin güneydoğusundaki tarihi Fontainebleau Ormanı’nda çok şiddetli bir yangın çıktı.

        2 bin dönümden fazla alanı küle çeviren alevlerin yayılmaya devam ettiği bildirildi.

        Yetkililer, yangının ülkenin kuzey-güney arteri olan A6 karayolunun kısmen kapanmasına sebep olduğunu ve trafiğin ciddi ölçüde aksadığını belirttiler.

        Fransa Ulusal İtfaiyeciler Federasyonu'ndan Eric Brocardi, ülkenin güneyinden Paris bölgesindeki yangınlarla mücadele etmek için ilk kez itfaiye uçaklarının gönderildiğini açıkladı.

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