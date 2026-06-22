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        Haberler Dünya Pezeşkiyan, ayrışmaya karşı uyardı | Dış Haberler

        Pezeşkiyan, ayrışmaya karşı uyardı

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yapılan müzakereler sonrasındaki ilk açıklamasında ülke içinde ayrışmaya yol açacak mesajlardan kaçınılması konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 19:33 Güncelleme:
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        Pezeşkiyan, ayrışmaya karşı uyardı

        İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Pezeşkiyan, başkent Tahran'daki Liderler Konferans Salonu'nda Ulusal Esnaf Günü münasebetiyle hitap etti.

        Pezeşkiyan, dün İsviçre'de ABD ile yapılan müzakerelere taviz vermeden gittiklerini belirtti.

        Ülke içerisinde ABD ile müzakere sürecine karşı yapılan eleştirilere dikkati çeken İran Cumhurbaşkanı, "Ayrışma ve bölünmeye yol açacak her mesaj, düşmanın değirmenine su taşımaktır. Bugüne kadar böylesine bir uzlaşı ortamı hiç oluşmamıştı." dedi.

        Müzakerelerde karşı tarafın İran'ın haklarını görmezden gelmesi durumunda geri adım atmayacaklarını dile getiren Pezeşkiyan, bu süreçte İran'ın isteği üzerine ABD'nin Lübnan'da geri adım attığını ve bazı olumlu gelişmelerin yaşandığını söyledi.

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        İran-ABD arasında İsviçre’de mutabakat zaptı görüşmeleri

        İran ile ABD arasında Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre’de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran’da tamamlandı.

        Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alındı.

        Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda "arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları" bildirildi.

        Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedildi.

        Öte yandan İranlı yetkililer, İsrail’in işgalini sürdürdüğü Lübnan’daki çatışmayı sonlandırmak için görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Lübnan’da, ateşkesi izlemek için yeni bir mekanizma kurulacağı ve İran’ın bu mekanizmaya temsilci göndereceği bilgisine yer verildi.

        İran ile ABD heyetlerinin teknik görüşmeleri sürdürmesi planlanıyor.

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