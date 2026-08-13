Rotterdam Limanı'nda patlama: Çok sayıda kişi yaralandı
Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda henüz sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Giriş: 13 Ağustos 2026 - 15:37 Güncelleme:
Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda meydana gelen patlamada en az bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Rotterdam polisi, Avrupa'nın en büyük limanındaki patlamanın nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlatıldığını bildirdi.
Rotterdam acil durum ekipleri, limanda büyük bir elektrik kesintisi yaşandığını ve bir trafonun henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldığını duyurdu. Patlamadan birkaç saat sonra, limanın sanayi bölgesindeki şirketlere kademeli olarak yeniden elektrik verilmeye başlandı.
Patlama sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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