Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rotterdam Limanı'nda patlama: Çok sayıda kişi yaralandı

        Rotterdam Limanı'nda patlama: Çok sayıda kişi yaralandı

        Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda henüz sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 15:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Rotterdam Limanı'nda patlama

        Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda meydana gelen patlamada en az bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Rotterdam polisi, Avrupa'nın en büyük limanındaki patlamanın nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlatıldığını bildirdi.

        Rotterdam acil durum ekipleri, limanda büyük bir elektrik kesintisi yaşandığını ve bir trafonun henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldığını duyurdu. Patlamadan birkaç saat sonra, limanın sanayi bölgesindeki şirketlere kademeli olarak yeniden elektrik verilmeye başlandı.

        Patlama sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nilda'nın katili adliyede! Canavarın ifadesi çıktı!
        Nilda'nın katili adliyede! Canavarın ifadesi çıktı!
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        Merve engelli kalmıştı! Doktora hapis ve meslekten men cezası
        Merve engelli kalmıştı! Doktora hapis ve meslekten men cezası
        AB'de Kuraklık Krizi
        AB'de Kuraklık Krizi
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        Gezi teknesi yandı, 115 yolcu suya atladı!
        Gezi teknesi yandı, 115 yolcu suya atladı!
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        ABD uçak gemisinde kriz
        ABD uçak gemisinde kriz
        İlk kez konuştu
        İlk kez konuştu
        Kartal tur için sahada!
        Kartal tur için sahada!
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        G.Saray açılışları seviyor!
        G.Saray açılışları seviyor!