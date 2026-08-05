Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin, ordunun komuta kademesindeki atamaları açıkladı

        Rusya Devlet Başkanı Putin, ordunun komuta kademesindeki atamaları açıkladı

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığının yeniden yapılandırılması kapsamında, orduda silah tedariki, lojistik, cephe komutanlıkları ve insansız sistemler alanlarında komutanlık görevlerine yeni atamalar yapıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 14:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Putin'den Rus ordusunda yeni atamalar

        Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilileriyle görüştü.

        Görüşmede, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile "Merkez" ve "Doğu" kuvvetler grupları komutanları yer aldı.

        Putin, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna'da yürüttükleri "özel askeri operasyonda" elde edilen deneyimler doğrultusunda Savunma Bakanlığının yeniden yapılandırıldığını belirtti.

        Yakında silah siparişleri ve tedarikiyle ilgili süreçlerin tek merkezden yönetilmesi konusunda karar alındığına işaret eden Putin, söz konusu alandaki çalışmalardan Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Sançık'ın sorumlu olduğu bilgisini paylaştı.

        Putin, "Savunma Bakanının önerisi doğrultusunda, ordunun cephe arkasındaki tüm hizmetlerin (lojistik ve ikmal) tek elde toplanması kararlaştırıldı. Mevcut koşullarda bu da oldukça askeri bir çalışma. Bu göreve Valeriy Solodçuk atandı." ifadelerini kullandı.

        "Merkez" Kuvvetler Grubu'nun Donetsk bölgesindeki çatışmalarda önemli görevler yerine getirdiğini dile getiren Putin, bu grubun komutanlık görevinin Andrey İvanayev'e verildiğini kaydetti.

        Başkan Putin, Petr Bolgarev'in de Doğu Kuvvetler Grubu Komutanı olarak atandığını aktardı.

        Rus ordusunda İnsansız Sistemler Kuvvetlerinin oluşturulmaya devam ettiğine değinen Putin, bu kuvvetlerin başına Denis Lyamin'in getirildiğini bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı

        İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, hem kara hem de deniz ulaşımını etkiledi. Özellikle İstanbul Boğazı ve Üsküdar çevresinde görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü. Boğaz Hattı gemi trafiğine kapatıldı.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Fenerbahçe'den İspanya çıkarması!
        Fenerbahçe'den İspanya çıkarması!
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Türkiye'nin Maldivler'i: Çakıl Adası
        Türkiye'nin Maldivler'i: Çakıl Adası
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        Adını tarihten alan dijital tehlike
        Adını tarihten alan dijital tehlike
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi
        Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!