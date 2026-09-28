Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan S-400'lerin transfer edilmesine ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'deki S-400 sistemlerinin başka bir ülkeye transfer edilmesine ilişkin soruyu yanıtladı.

Lavrov, "Her türlü teklifi değerlendireceğiz. Şu anda yorum yapmayacağım ancak evet, bunun imkanları var." dedi.

Transfer için Rusya'nın onayının gerektiğine dikkati çeken Lavrov, "Sistemlerin gönderileceği ülkenin sorumlu hareket etmesi ve Rusya Federasyonu ile dostane ilişkilere sahip olması gerekiyor. Böylece bu sistemlerin o ülkeden başka bir yere gönderilmeyeceğinden emin olabiliriz. Bu kritik önem taşıyor." diye konuştu.