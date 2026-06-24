Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rutte'nin açıklaması İtalya'da tepkilere yol açtı | Dış Haberler

        Rutte'nin açıklaması İtalya'da tepkilere yol açtı

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik savaşı sırasında "İtalya'daki Amerikan üslerinden 500 ABD uçağının kalktığını" söylemesi, Roma'da tepkilere yol açtı. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ise, "Mevcut anlaşmaların öngördüğü prosedürler çerçevesinde yalnızca teknik ve lojistik nitelikte, yani askeri harekat veya saldırı içermeyen faaliyetlere izin verilmiştir." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 18:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Rutte'nin açıklaması İtalya'da tepkilere yol açtı

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik savaşı sırasında "İtalya'daki Amerikan üslerinden 500 ABD uçağı kalktı" demesi, Roma'da "şaşkınlıkla" karşılanırken, muhalefetteki sol, sağ iktidara tepki gösterdi.

        İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Rutte, ABD’nin Fox News kanalına verdiği röportaj sırasında, Avrupalı müttefiklerin ABD’nin İran’a yönelik savaşında yardım etmediği iddialarına karşılık verirken, "Hayal kırıklığını tamamen anlıyorum, ancak İtalya'yı örnek alırsak, (Destansı Öfke) operasyonunu desteklemek için İtalya'daki Amerikan üslerinden 500 ABD uçağı kalktı. Yani bu çok büyük bir sayı. Avrupa'nın tamamına baktığınızda, 4 bin ile 5 bin arasında uçuştan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Rutte’nin bu ifadeleri, İtalya'da büyük yankı yarattı.

        Muhalefetteki sol partiler, Rutte’nin açıklamaları dolayısıyla Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarına sert tepki gösterirken, hükümetten konuya ilişkin ilk açıklama Savunma Bakanı Guido Crosetto'dan geldi.

        REKLAM

        Crosetto yaptığı yazılı açıklamada, İtalya ve Savunma Bakanlığı olarak her zaman anayasaya, uluslararası anlaşmalara, parlamentonun aldığı kararlara ve müttefik üslerinin ulusal topraklardaki varlığını ve kullanımını düzenleyen anlaşmalara tam uyum içinde hareket ettiklerini savunarak, yürürlükteki hükümler dışında hiçbir faaliyete izin verilmediğini kaydetti.

        31 Mart'ta ABD'nin Sicilya'daki Sigonella Üssünü kullanmak istemesine, izin vermediklerine atıf yapan ​​​​​​​Crosetto, "Hükümet, parlamentoya beyan ettiği hususları eksiksiz yerine getirmiştir. Mevcut anlaşmaların öngördüğü prosedürler çerçevesinde yalnızca teknik ve lojistik nitelikte, yani askeri harekat veya saldırı içermeyen faaliyetlere izin verilmiştir. Bilindiği üzere, bu çerçevenin dışına çıkan taleplere, İtalya gereken izni vermemiştir." ifadelerini kullandı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu nedenle, ‘Destansı Öfke’ operasyonuyla hiçbir ilgisi olmayan NATO Genel Sekreteri’nin izin verilen uçuşların niteliğini karıştırarak, gerçeği yansıtmayan bir yeniden yapılandırma sunması şaşırtıcıdır. Kaynağından yapılacak basit bir doğrulama, yaşananların (ve her gün yaşanmaya devam eden uygulamanın) doğru şekilde anlaşılmasını sağlayabilirdi. İtalya sadece anlaşmalar kapsamında öngörülen ve ‘askeri saldırı’ niteliğindeki faaliyetleri tamamen dışlayan uçuşlara izin vermektedir. Geçmişte olduğu gibi bugün de ve mevcut anlaşmalar yürürlükte kaldığı sürece gelecekte de bu yaklaşım sürdürülecektir."

        REKLAM

        Muhalefetten, Meloni hükümetine tepki

        Muhalefetteki sol partiler, Rutte’nin ifadeleri dolayısıyla Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarına sert tepki gösterirken, hükümetten konuya parlamentoda açıklık getirmesini istedi.

        Ana muhalefetteki Demokratik Parti’den (PD) milletvekili Giuseppe Provenzano, Meloni ve hükümetin, Rutte’nin açıklamalarına ivedi şekilde açıklık getirmesi gerektiğini söyledi.

        İkinci büyük muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S) lideri Giuseppe Conte de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hükümetin ve destekçilerinin masalları çöküyor. Rutte'nin sözleri her zaman söylediğimiz şeyi doğruluyor. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun, (ABD Başkanı Donald) Trump'ı içine sürüklediği ve İtalyan ekonomisine ciddi zarar veren İran'daki gayrimeşru bir savaş için İtalya'dan 500 uçak kalktı. Başbakan Meloni'nin gerekli açıklamaları yapmak üzere parlamentonun ve milletin önüne çıkması şarttır." ifadelerini kullandı.

        Yeşil ve Sol İttifak lideri Angelo Bonelli de Rutte'nin açıklamasının, "Meloni hükümetinin yalanını ortaya koyduğunu" ifade etti.

        REKLAM

        Savaş, yakın siyasi ilişkiler içerisindeki Trump ve Meloni'nin arasını açtı

        ABD'nin, İsrail ile 28 Şubat’ta İran saldırmasıyla başlayan savaş, Trump ve Avrupa’daki en yakın siyasi müttefiki Meloni’nin farklı nedenlerle arasını açmıştı.

        Savaş başladıktan bir süre sonra İtalya'nın, 31 Mart'ta ABD'nin Orta Doğu’ya gönderdiği bazı uçakların Sicilya Adası'ndaki Sigonella Üssü’nü kullanmasına izin vermediği ortaya çıkmıştı.

        ABD Başkanı Trump, bu durumu gerekçe göstererek, İtalya’nın kendilerine İran’a karşı savaşta yardımcı olmadığını savunmuş ve son aylarda Meloni ile ciddi polemikler yaşamıştı.

        *Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kastamonu'da evin bahçesine İHA düştü

        kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kuşkayası köyünde, bir evin fındık bahçesine, 200 kilogram ağırlığında İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü. Gürültü üzerine bahçeye koşan ev sahibi ile köylüler şaşkınlık yaşarken bahçesine İHA düşen Musa Zilan, "10 metre daha gelse evimiz gidiyormuş" dedi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı'nın eşinden "itildi" iddiası!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı'nın eşinden "itildi" iddiası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı!
        Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        O kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        O kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor