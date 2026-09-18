Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Savaşın başlangıcından bu yana ilk seçim: Rusya'da halk, milletvekili seçimleri için sandık başında

        Savaşın başlangıcından bu yana ilk seçim: Rusya'da halk, milletvekili seçimleri için sandık başında

        Rusya'da 2022'de başlayan Ukrayna savaşından beri düzenlenen ilk parlamento seçimleri bugün başladı. Oy verme işlemi üç gün sürecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 15:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Rusya'da savaşın başlangıcından bu yana ilk seçim

        Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması milletvekilleri ile 39 bölgenin parlamento üyeleri, bölge yöneticileri ve yerel meclis üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerde oy verme işlemi başladı.

        Üç gün sürecek oy verme işlemi, saat dilimi farkı nedeniyle ilk önce ülkenin en doğusunda bulunan Kamçatka bölgesi ve Çukotka Özerk Bölgesi'nde başladı.

        Başkent Moskova'da da halk sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti.

        Geleneksel sandıkların yanı sıra bazı bölgelerde uzaktan elektronik oy verme sisteminin de uygulandığı seçimlerin geçerli sayılması için asgari seçmen katılımı şartı bulunmuyor.

        REKLAM

        Rusya Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, 1 milyon 816 bini yurt dışında olmak üzere yaklaşık 111 milyon seçmen, ülke genelinde ve yurt dışındaki temsilciliklerde oy kullanabilecek.

        Seçim sürecini yaklaşık 55 ülkeden yabancı gözlemci takip ediyor. Bunların arasında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), BRICS, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerinden temsilciler bulunuyor. Öte yandan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçimleri gözlemlemek için davet edilmedi.

        DUMA SEÇİMLERİNDE 10 PARTİ YARIŞIYOR

        Seçimlerde Devlet Duması'ndaki 450 sandalye için iktidar partisi "Birleşik Rusya" dahil 10 parti yarışıyor.

        REKLAM

        Seçimlerde yüzde 5 barajını aşan partilerin milletvekilleri Duma'da sandalye sahibi olabilecek.

        Her 5 yılda bir yapılan Duma seçimlerinde 450 milletvekilinden 225'i parti listesinden, 225'i ise tek üyeli seçim bölgelerinden seçilecek.

        LAVROV MİLLETVEKİLİ LİSTESİNDE

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya'nın milletvekili aday listesinde, dikkati çeken isimler arasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin bulunuyor.

        Her üç ismin milletvekili seçilmeleri halinde mevcut görevlerini sürdürüp sürdürmeyecekleri ise belirsizlik taşıyor.

        REKLAM

        8 BÖLGEDE BAŞKAN VE VALİLER SEÇİLECEK

        "Birleşik Oy Verme Günü" kapsamında milletvekili seçimlerinin yanı sıra bazı bölgelerde yönetici ve parlamento seçimleri yapılıyor.

        Aralarında Çeçenistan, Mordovya ve Tuva cumhuriyetlerinin bulunduğu 8 bölgede başkan ve valiler, 39 bölgede parlamento, 10 bölgenin idari merkezinde yerel meclis üyeleri seçilecek.

        SAVAŞ DÖNEMİNDE SEÇİMLER

        Rusya ile Ukrayna arasında 2022'den bu yana devam eden savaş döneminde yapılan seçimlerde, ​​​​​​​güvenlik gerekçesiyle bazı bölgelerde oy verme işlemi sırasında özel tedbirler uygulanıyor.

        Seçimler, ilk kez Ukrayna'da yasa dışı ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de düzenleniyor.

        REKLAM

        Öte yandan, 2014'te Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'da da seçimler yapılıyor.

        Devlet Başkanı Putin'in elektronik oy kullanmasının beklendiği seçimler, 20 Eylül akşamı sona erecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rusya
        #seçim
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist açıldı
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist açıldı
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten seçim tarihi açıklaması
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten seçim tarihi açıklaması
        Efsane yatırımcı emekli oldu
        Efsane yatırımcı emekli oldu
        6 ayda zirveden hızla çakılanlar
        6 ayda zirveden hızla çakılanlar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kızının saç kesimini beğenmedi... Kuaför salonunun sahibi kadını akrabalarıyla darp etti!
        Kızının saç kesimini beğenmedi... Kuaför salonunun sahibi kadını akrabalarıyla darp etti!
        Alzheimer’ın erken işaretleri gözden kaçıyor
        Alzheimer’ın erken işaretleri gözden kaçıyor
        Ormanda saklanan kedi yeni tür çıktı
        Ormanda saklanan kedi yeni tür çıktı
        TOKİ’den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ’den yüzde 25 indirim kampanyası
        Ünlü oyuncunun cenaze töreni belli oldu
        Ünlü oyuncunun cenaze töreni belli oldu
        Süper Lig'de dev randevu!
        Süper Lig'de dev randevu!
        550 bin yatırımcı nasıl mağdur oldu?
        550 bin yatırımcı nasıl mağdur oldu?
        6 aylık hamile eşini döverek öldürdü!
        6 aylık hamile eşini döverek öldürdü!
        ABD'li dev altın tahminini değiştirmedi
        ABD'li dev altın tahminini değiştirmedi
        "Dayım bir kol saati bile bırakmamış"
        "Dayım bir kol saati bile bırakmamış"
        Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: Genele yayılmış risk yok
        Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: Genele yayılmış risk yok
        Fonların ödeme ve tasfiye süreci belli oldu
        Fonların ödeme ve tasfiye süreci belli oldu
        5'inci sezon heyecanı
        5'inci sezon heyecanı