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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump, İran'ın "ABD ile anlaşma yapmak istediğini" savundu

        ABD Başkanı Trump, İran'ın "ABD ile anlaşma yapmak istediğini" savundu

        ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın kendileriyle bir anlaşma yapmayı çok istediğini belirterek, "İran şu anda her açıdan kaybediyor, bu yüzden bir anlaşma yapmak istiyorlar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 20:45 Güncelleme:
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        Trump: İran anlaşma yapmak istiyor

        ABD Başkanı Trump, News Nation kanalına telefonla bağlanarak İran gündemini değerlendirdi.

        Trump, 3 Kasım seçimleri yaklaşırken ABD'nin İran'la savaş konusundaki hamlesinin ne olacağı ile ilgili değerlendirme yaparken, "İran'ın anlaşma zemini aradığını" söyledi.

        İran'la ancak "doğru" bir anlaşma yapmaya yanaşacağını, aksi durumda masaya oturmayacağını ifade eden Trump, "Onlar bir anlaşma yapmak istiyor. İran şu anda her açıdan kaybediyor, bu yüzden bir anlaşma yapmak istiyorlar." diye konuştu.

        ABD Başkanı İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği konusunda bir karar aşamasında olduğunu yineleyerek, "Neler olacağını göreceğiz." dedi ve tüm seçeneklere kapıyı açık bıraktı.

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        HUSİLERLE GÖRÜŞÜYORUZ

        Öte yandan Trump, ABD'nin Husilerle görüşmelerde bulunduğunu belirterek, "Onlar (Husiler) bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı görmek istiyor." değerlendirmesini yaptı.

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        #ABD
        #iran
        #haberler
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