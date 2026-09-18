Trump: İran anlaşma yapmak istiyor

ABD Başkanı Trump, News Nation kanalına telefonla bağlanarak İran gündemini değerlendirdi.

Trump, 3 Kasım seçimleri yaklaşırken ABD'nin İran'la savaş konusundaki hamlesinin ne olacağı ile ilgili değerlendirme yaparken, "İran'ın anlaşma zemini aradığını" söyledi.

İran'la ancak "doğru" bir anlaşma yapmaya yanaşacağını, aksi durumda masaya oturmayacağını ifade eden Trump, "Onlar bir anlaşma yapmak istiyor. İran şu anda her açıdan kaybediyor, bu yüzden bir anlaşma yapmak istiyorlar." diye konuştu.

ABD Başkanı İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği konusunda bir karar aşamasında olduğunu yineleyerek, "Neler olacağını göreceğiz." dedi ve tüm seçeneklere kapıyı açık bıraktı.

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HUSİLERLE GÖRÜŞÜYORUZ

Öte yandan Trump, ABD'nin Husilerle görüşmelerde bulunduğunu belirterek, "Onlar (Husiler) bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı görmek istiyor." değerlendirmesini yaptı.